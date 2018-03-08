مشا فيها.. اعتقال لاعب مغربي اتصل به رونار و أبدى رغبته لعب مونديال روسيا ﻿

بعدما أبدى رغبته في معانقة المنتخب الوطني والمشاركة في مونديال روسيا 2018، يبدو أن حظ اللاعب ياسين الغناسي مهاجم نادي نانت الفرنسي بات عاثرا في الوقت الراهن، وذلك بعدما كلفته مخالفة سير في بلجيكا

شوف تيفي

بعدما أبدى رغبته في معانقة المنتخب الوطني والمشاركة في مونديال روسيا 2018، يبدو أن حظ اللاعب ياسين الغناسي مهاجم نادي نانت الفرنسي بات عاثرا في الوقت الراهن، وذلك بعدما كلفته مخالفة سير في بلجيكا حكما بالحبس النافذ لستة أشهر فضلا عن الحرمان من السياقة لمدة سنتين.

ونقلت مصادر فرنسية أن محكمة بروج في بلجيكا قضت، بحبس ياسين الغناسي، 27 عاما لستة أشهر مع منعه من السياقة لسنتين بسبب التجاوز المعيب للسرعة وهي المخالفة التي سجلت في حقه خلال يونيو 2016، حينما كان يسير بسرعة 57 كلم في الساعة!

وكان ياسين الغناسي يمني النفس باللعب في صفوف المنتخب الوطني المغربي في مونديال روسيا 2018، بعدما سبق وأكد في تصريح خلال برنامج "كوب ويست" الفرنسي أن هيرفي رونار اتصل به وأنه قريب من اللعب بقميص أسود الأطلس خاصة أنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع منتخب بلجيكا.



