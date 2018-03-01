مثير.. اعتقال عسكري سابق متهم بتهشيم رؤوس المشردين..هل يكون هو سفاح أكادير ؟ ﻿

عاشت مدينة أكادير مؤخرا ليالي رعب بعد ظهور علامات وجود قاتل بالتسلسل، الذي هشم رؤوس عدد من المشردين، بقتلهم بوحشية في الظلام.

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عاشت مدينة أكادير مؤخرا ليالي رعب بعد ظهور علامات وجود قاتل بالتسلسل، الذي هشم رؤوس عدد من المشردين، بقتلهم بوحشية في الظلام.

في هذا الإطار قالت يومية "المساء" في عددها الصادر يوم غد الجمعة أن عناصر الأمن أوقفت الثلاثاء الماضي خمسينيا يشتبه في ارتكابه تلك الجرائم، بعد إخبارية توصلت بها العناصر الأمنية من قبل بقالة بالحي الإداري لإمنتانوت، طالبها المشتبه به بأن تمكنه من طعام يسد به جوعه.

وكشفت مصادر اليومية المذكورة أن المرأة التي تقدمت بإخبارية للعناصر الأمنية حاولت الاقتراب من المتهم وسمعته يتكلم عن أسماء ضحاياه أثناء تناوله الطعام، الذي قدمته له.

هذا وتنقلت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الأولى لإمنتانوت إلى عين المكان، وقامت باقتياد المعني بالأمر إلى مخفر الشرطة، حيث تم الاستماع إليه وكشف المتهم أنه قتل عددا من الضحايا لم يكشف عن أسمائهم أو عددهم.