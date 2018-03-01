خاص.. الرجاء يعقد الجمع العام الاستثنائي في 31 مارس الجاري ﻿

كشف حمزة حجوي عضو اللجنة الثلاثية التي حددتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للإشراف على الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء، أن الجمع العام سيجرى في 31 من شهر مارس الجاري.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف حمزة حجوي عضو اللجنة الثلاثية التي حددتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للإشراف على الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء، أن الجمع العام سيجرى في 31 من شهر مارس الجاري.

وأفاد حجوي في تصريح لشوف سبور، أن اللجنة الثلاثية المكونة من عبد الحق ماندوزا ومحمد جودار تمكنت من إقناع حسبان لتحديد موعد رسمي للجمع العام الاستثنائي وتفادي كل الخلافات مع باقي المنخرطين مؤكدا أن مكونات القلعة الخضراء ما عليها سوى التركيز على مصلحة النادي في إشارة إلى أن موعد الجمع العام تم تحديده بصفة رسمية.

ومن جهة أخرى فمن المنتظر أن يعرف الجمع العام حضور كافة المنخرطين بمن فيهم المشطب عليهم من اللائحة.





