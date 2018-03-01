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بالفيديو.. مغربية تثير ضجة بالسعودية وتغني للأمير السعودي محمد بن سلمان

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 19:03 بالفيديو.. مغربية تثير ضجة بالسعودية وتغني للأمير السعودي محمد بن سلمان | مجتمع
بالفيديو.. مغربية تثير ضجة بالسعودية وتغني للأمير السعودي محمد بن سلمان
تناقلت العديد من الصفحات السعودية بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، يومه الخميس، مقطع فيديو، عبارة عن أغنية قيل إنها هدية من فتاة مغربية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات السعودية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يومه الخميس، مقطع فيديو، عبارة عن أغنية قيل إنها هدية من فتاة مغربية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وتفاعل آلاف النشطاء السعوديين مع هذه الأغنية، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل آخرون الفرصة للإشارة إلى أن الأمير السعودي بن سلمان، قام مؤخرا بالعديد من التغييرات التي ستسهم في تطوير المجتمع السعودي.

ومن جهة أخرى، تفاعل نشطاء مع الفيديو، حيث أكد الجميع بأن الفتاة المغربية، قامت بإعادة أغنية الفنانة سلمى رشيد، وغيرت فقط بعض الكلمات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأمير محمد بن سلمان فتاة مغربية أغنية

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