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فيديو جد مؤلم.. بنات زوينات بزاف دايرات الخمار محتاجين المساعدة

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 18:31 فيديو جد مؤلم.. بنات زوينات بزاف دايرات الخمار محتاجين المساعدة | مجتمع
فيديو جد مؤلم.. بنات زوينات بزاف دايرات الخمار محتاجين المساعدة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد مؤلم، ظهرت خلاله شقيقتان وهما تطالبان أصحاب القلوب الرحيمة بتقديم المساعدة لهما بسبب إصابتهما بمرض جعلهما عاجزتين عن

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد مؤلم، ظهرت خلاله شقيقتان وهما تطالبان أصحاب القلوب الرحيمة بتقديم المساعدة لهما بسبب إصابتهما بمرض جعلهما عاجزتين عن الحركة.

وبالإضافة إلى الشقيقتين، فقد ظهر والدهما بالفيديو هو الآخر، و هو يتمنى من المحسنين، أن يتدخلوا من أجل مساعدة ابنتيه في الحصول على فرصة للعلاج.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم الكبير، متمنين أن يقوم المحسنون بالتدخل ومنح الشقيقتين فرصة لتغيير حياتهما للأفضل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيديو العلاج المرض

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