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عاجل وبالصور..هذا هو جديد الراقي المغربي الشهير مصعب المتهم بالاغتصاب والقضية فيها الشرطة العلمية والتسجيلات

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 18:08 عاجل وبالصور..هذا هو جديد الراقي المغربي الشهير مصعب المتهم بالاغتصاب والقضية فيها الشرطة العلمية والتسجيلات | مجتمع
عاجل وبالصور..هذا هو جديد الراقي المغربي الشهير مصعب المتهم بالاغتصاب والقضية فيها الشرطة العلمية والتسجيلات
كشف حساب الراقي مصعب بالفيسبوك، قبل قليل من يومه الخميس، أن تسجيلا سيظهر قريبا خاصا بقضية الراقي والذي تتهمه فتاة باغتصابها بعد تنويمها خلال حصة للرقية الشرعية بمركزه.

''شوف تيفي''

كشف حساب الراقي مصعب بالفيسبوك، قبل قليل من يومه الخميس، أن تسجيلا سيظهر قريبا خاصا بقضية الراقي والذي تتهمه فتاة باغتصابها بعد تنويمها خلال حصة للرقية الشرعية بمركزه.

وأوضح حساب الراقي الرسمي أن هذا التسجيل يوجد عند الشرطة العلمية، وذلك خلال رده على تساؤلات العديد من متتبعي قضية مصعب.

ونشر الحساب تدوينة، كتب فيها: '' شهادة حق لوجه الله تعالى واش الراقي مصعب عمرو قام بتنويم النساء خلال الرقية واغتصابهن ...لأن هذه هي التهمة الملفقة له''، وهو ما دفع بالعديد من النشطاء إلى التفاعل، حيث دافع العديد منهم عن الراقي مصعب من بينهم أزواج، أكدوا حضورهم لحصص الرقية لزواجتهم، نافين أن يكون مصعب قد قام بتنويمهن ، بينما استغل آخرون الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة للراقي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المشتكية.


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