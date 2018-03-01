مسؤول ببرشلونة الإسباني.. انتقال ميسي لنادي آخر احتمال وارد ﻿

كشف باكو شرودر، المدير المالي والاستراتيجي لنادي برشلونة الإسباني، أن ليونيل ميسي هداف النادي الكتالوني قد يرحل عن الفريق مثلما رحل المهاجم البرازيلي نيمار الصيف الماضي.

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كشف باكو شرودر، المدير المالي والاستراتيجي لنادي برشلونة الإسباني، أن ليونيل ميسي هداف النادي الكتالوني قد يرحل عن الفريق مثلما رحل المهاجم البرازيلي نيمار الصيف الماضي.

وقال شرودر في تصريح خص به شبكة (سكاي سبورت) "إنه وعلى الرغم من وضع برشلونة لشرط جزائي قيمته 700 مليون يورو بعقد ميسي الجديد الذي يسري حتى سنة 2021، إلا أنه من المحتمل أن ينتقل إلى ناد آخر في حال دفع أي نادي الشرط الجزائي".

وأضاف شرودر: "بالنظر إلى المستقبل، أعتقد أنه من الصعب رحيل ميسي ولكنني لا أملك بللورة سحرية وكل شيء أصبح ممكناً في ظل جنون (أسواق اللاعبين) هذه الأيام".