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هذه هي حقيقة حدوث فيضانات بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية بالمغرب

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 17:51 هذه هي حقيقة حدوث فيضانات بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية بالمغرب | مجتمع
هذه هي حقيقة حدوث فيضانات بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية بالمغرب
أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة ﺑﺎﻟﻣﻐرب، اليوم الخميس، أن ما تم تداوله، مؤخرا، من أنباء وصور بشأن حدوث فيضانات مزعومة بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية، لا يتعلق بهذه الشبكة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة ﺑﺎﻟﻣﻐرب، اليوم الخميس، أن ما تم تداوله، مؤخرا، من أنباء وصور بشأن حدوث فيضانات مزعومة بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية، لا يتعلق بهذه الشبكة.

وأفادت الشركة في بلاغ لها، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه الصور والأخبار المزعومة يرجع تاريخها إلى العام الماضي، مطمئنة مستخدمي الطريق السيار بشأن عدم وقوع أي ﺣﺎدث من ھذا النوع على شبكة الطرق السيارة.

وشددت الشركة على أنه وبغض النظر عن الأحوال الجوية، فإن السلامة تقع في صلب أھداﻓﮭﺎ، وتحظى بالتزامها وتعبئتها المتواصلة.

وأضاف البلاغ أن الشركة تحرص أيضا "في الميدان وعن بعد" على أن تتم تنقلات مستخدمي الطريق السيار في أفضل ظروف السلامة والراحة على مدار اليوم، مشددة على أن هذا الالتزام مكن الطرق السيارة المغربية من أن تصبح أربع مرات أكثر أمانا من الطرق العادية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطرق السيارة الفيضانات

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