إضراب اللاعبين عن التداريب يهدد القلعة الخضراء ﻿

كشفت مصادر موثوق بها، اليوم الخميس، أن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم يتجهون نحو مقاطعة الحصص التدريبية احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية.

'' شوف سبور''

كشفت مصادر موثوق بها، اليوم الخميس، أن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم يتجهون نحو مقاطعة الحصص التدريبية احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية.

وأفادت ذات المصادر في حديث لـ '' شوف سبور، أن إدارة النادي أخبرت اللاعبين أن السيولة المادية لا تسمح بصرف كامل المستحقات المادية للاعبين ولن يكون الحديث عن رواتبهم إلى ما بعد نهاية مباراة حسنية أكادير المقررة يوم السبت المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين عبروا عن استيائهم يوم الثلاثاء الماضي وذلك بوضع شارات سوداء خلال مباراة الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي نواذيبو الموريتاني.