عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية ﻿

بعد ساعات من عودة الفنان المغربي سعد المجرد إلى المغرب، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''أولغا'' والدة الفتاة الفرنسية لورا بريول، ربطت يومه الخميس، الاتصال بمختلف وسائل الإعلام الفرنسية من أجل نشر

''شوف تيفي''

بعد ساعات من عودة الفنان المغربي سعد المجرد إلى المغرب، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''أولغا'' والدة الفتاة الفرنسية لورا بريول، ربطت يومه الخميس، الاتصال بمختلف وسائل الإعلام الفرنسية من أجل نشر خبر إدانتها السماح للمجرد بمغادرة التراب الفرنسي.

وأوضح المصدر ذاته بأن ''أولغا''، ربطت الاتصال بالصحف الفرنسية الكبرى، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أنها ترغب في شن حملة إعلامية كبيرة حتى تحصل على تعاطف الرأي العام مع ابنتها التي تتهم المجرد بتعنيفها ومحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

تجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد، عاد مساء أمس الأربعاء، إلى المغرب، ومن المنتظر أن يطلق كليب أغنيته الجديدة ''غزالي غزالي'' غدا الجمعة.