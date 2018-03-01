محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو'' ﻿

كشف المحامي جواد بنجلون التويمي المكلف بالدفاع عن المشتكيات في ملف بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، توفره على تسجيلات صوتية لأشخاص ينتمون لأسرة بوعشرين ربطوا الاتصال بأسر

''شوف تيفي''

كشف المحامي جواد بنجلون التويمي المكلف بالدفاع عن المشتكيات في ملف بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، توفره على تسجيلات صوتية لأشخاص ينتمون لأسرة بوعشرين ربطوا الاتصال بأسر الضحايا من أجل التراجع عن الشكايات المقدمة.

وأكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامي التويمي وخلال تدخله، قال إن أشغال جلسة المحاكمة، عرفت شغبا في إشارة منه إلى النقيب زيان، موجها في الوقت نفسه شكره إلى النيابة العامة بعد قرارها عزل الضحايا عن القاعة التي تحتضن أشغال الجلسة.

وأضاف الموفد أن التويمي، كشف أن عائلات الضحايا، تلقوا أمس الأربعاء، اتصالات من أشخاص ينتمون لأسرة بوعشرين، وذلك من أجل إقناع الضحايا للتراجع عن الشكايات، مؤكدا وجود تسجيلات توثق هذا المعطى.

وطالب التويمي المحكمة بتأخير البث في الملف وذلك من أجل الاطلاع على الملف، قائلا: ''سيدي الرئيس لم نطلع على وثائق الملف ونلتمس التأخير وهذا حقنا''.