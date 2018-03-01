 محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة

عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو | بوليتيك

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة | اقتصاد

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة

بالفيديو.. هذا ما قاله هيرفي رونار عن عيد المرأة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذا ما قاله هيرفي رونار عن عيد المرأة

عاجل..هاذ شي خطير بزاف: انتحار طالب وسط جامعة سلوان بمدينة الناظور والطلبة تخلعو | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير بزاف: انتحار طالب وسط جامعة سلوان بمدينة الناظور والطلبة تخلعو

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو''

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 16:19 محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو | بوليتيك
محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو''
كشف المحامي جواد بنجلون التويمي المكلف بالدفاع عن المشتكيات في ملف بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، توفره على تسجيلات صوتية لأشخاص ينتمون لأسرة بوعشرين ربطوا الاتصال بأسر

''شوف تيفي''

كشف المحامي جواد بنجلون التويمي المكلف بالدفاع عن المشتكيات في ملف بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، توفره على تسجيلات صوتية لأشخاص ينتمون لأسرة بوعشرين ربطوا الاتصال بأسر الضحايا من أجل التراجع عن الشكايات المقدمة.

وأكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامي التويمي وخلال تدخله، قال إن أشغال جلسة المحاكمة، عرفت شغبا في إشارة منه إلى النقيب زيان، موجها في الوقت نفسه شكره إلى النيابة العامة بعد قرارها عزل الضحايا عن القاعة التي تحتضن أشغال الجلسة.

وأضاف الموفد أن التويمي، كشف أن عائلات الضحايا، تلقوا أمس الأربعاء، اتصالات من أشخاص ينتمون لأسرة بوعشرين، وذلك من أجل إقناع الضحايا للتراجع عن الشكايات، مؤكدا وجود تسجيلات توثق هذا المعطى.

وطالب التويمي المحكمة بتأخير البث في الملف وذلك من أجل الاطلاع على الملف، قائلا: ''سيدي الرئيس لم نطلع على وثائق الملف ونلتمس التأخير وهذا حقنا''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوعشرين المحكمة الملف تسجيلات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

رئيس الحكومة: أطلقنا الحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة سياسية قوية | بوليتيك

رئيس الحكومة: أطلقنا الحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة سياسية قوية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..هذا ما قاله رئيس الحكومة عن المرأة المغربية | بوليتيك

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..هذا ما قاله رئيس الحكومة عن المرأة المغربية

رئيس الحكومة: المغرب وفيّ لأشقائه الأفارقة | بوليتيك

رئيس الحكومة: المغرب وفيّ لأشقائه الأفارقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هاشنو وقع في أول جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بحضور الضحايا | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو..هاشنو وقع في أول جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بحضور الضحايا

طبيبة أسنان خاصة بنساء ورجال الحموشي..شوفو كيفاش كتشتاغل عن قرب و هذه رسالتها للمرأة في اليوم العالمي للمرأة | خارج البلاطو

طبيبة أسنان خاصة بنساء ورجال الحموشي..شوفو كيفاش كتشتاغل عن قرب و هذه رسالتها للمرأة في اليوم العالمي للمرأة

محامية ضحايا بوعشرين..الملف فيه معطيات و لقطات مُـصورة | خارج البلاطو

محامية ضحايا بوعشرين..الملف فيه معطيات و لقطات مُـصورة

في قلب مستشفى سانية الرمل..هاشنو وقع للمصابين ضحايا حريق مصحة خاصة بتطوان و عدد الحالات وصل إلى 43 مصابا من بينهم امرأة حامل | خارج البلاطو

في قلب مستشفى سانية الرمل..هاشنو وقع للمصابين ضحايا حريق مصحة خاصة بتطوان و عدد الحالات وصل إلى 43 مصابا من بينهم امرأة حامل

﻿

آخر المستجدات

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون
منذ 27 دقيقة

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.