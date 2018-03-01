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سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 16:11 سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة | اقتصاد
سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، تحتفي شركة سنطرال دانون بالمواهب النسائية للشركة مع إبراز دور العمل كمصدر للاستقلال الاقتصادي والتحرر الاجتماعي للمرأة.

شـــوف تيفي:

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، تحتفي شركة سنطرال دانون بالمواهب النسائية للشركة مع إبراز دور العمل كمصدر للاستقلال الاقتصادي والتحرر الاجتماعي للمرأة.

و ذلك حسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من خلال سلسلة على شبكة الإنترنت من ثماني كبسولات، تظهر ثمان نساء من سنطرال يتحدثن عن التزامهن اليومي بعائلاتهن وبشركتهن، وهما المؤسستان اللتان تعتبران من مصادر التوازن والازدهار التي تساعدهن على تحقيق التقدم والرقي في الحياة.

و أضاف مصدرنا، أن الشركة تعمل على تعزيز وتشجيع التنوع مع تهيئة الظروف لكل شخص من أجل المساهمة في تطويره داخل الشركة التي تعترف بمواهب كل فرد (نساءا ورجالا) وتشجعها.

وهو أيضاً أحد الالتزامات التي قطعتها مجموعة دانون على نفسها، من أجل تعزيز التنوع وتشجيعه من خلال فسح المجال للنساء لتقلد أعلى مناصب المسؤولية: بحلول سنة 2020، وفي جميع البلدان التي توجد بها دانون، يجب أن تصل تمثيلية النساء اللواتي يتقلدن منصب مديرة إلى 42٪ (مقابل 38.7٪ في 2017)، بينما يجب أن يصل تمثيلهن كأعضاء في اللجنة التنفيذية في أفق 2020، إلى 30٪ (مقابل 24 , 6 ٪ في 2017).

وبذلك، فإن التزام سنطرال دانون بتثمين التشغيل عند النساء داخل منظومتها الصناعية وصل إلى العالم القروي الذي يعد مصدرا لأنشطته.

إن المسارات والقصص التي تحاول سلسلة الويب من ثماني كبسولات روايتها، هي للنساء الملتزمات والمفتخرات بانتمائهن إلى سنطرال دانون، اللواتي يقدن باقتدار الحياة الأسرية والمهنية معاً.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب دانون كبسولات احتفاء

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