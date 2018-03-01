عاجل..هاذ شي خطير بزاف: انتحار طالب وسط جامعة سلوان بمدينة الناظور والطلبة تخلعو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن طالبا في عقده الثاني، أقدم على الانتحار وسط جامعة سلوان بالناظور، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى سطح المكتبة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن طالبا في عقده الثاني، أقدم على الانتحار وسط جامعة سلوان بالناظور، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى سطح المكتبة.

وأوضحت إحدى الطالبات لـ ''شوف تيفي'' أن الهالك، كان يجلس رفقة زملائه بالمكتبة، قبل أن يقرر لأسباب مجهولة الصعود إلى السطح والرمي بجسده ما تسبب في مصرعه على الفور.

وأوضحت الطالبة أن إدارة الجامعة أخرجت جميع الطلبة وهو ما دفع بهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن رفضهم الشديد لإبعادهم وأيضا للمطالبة بفتح تحقيق للكشف عن الأسباب التي دفعت بالطالب إلى الانتحار.