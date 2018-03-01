رئيس الحكومة: أطلقنا الحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة سياسية قوية ﻿

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين رئيسة الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ''ليست نهاية الحوار الاجتماعي، بل نهاية جولة، وبداية آفاق جديدة

''شوف تيفي''

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين رئيسة الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ''ليست نهاية الحوار الاجتماعي، بل نهاية جولة، وبداية آفاق جديدة لحوار اجتماعي نحو مغرب أفضل''.

وأشاد رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يومه الخميس 8 مارس 2018، بجميع أطراف الحوار الاجتماعي الذين تصرفوا في هذه المرحلة بأعلى درجات الوطنية، مشيرا إلى أنه ''تم عقد اجتماعات للوصول إلى اتفاق ثلاثي السنوات الذي من شأنه أن يعطي رؤية واضحة في المستقبل سواء بالنسبة للنقابات أو للشغيلة في القطاعين العام والخاص وأيضا للاتحاد العام لمقاولات المغرب وللقطاعات الحكومية''.

وكشف سعد الدين العثماني أن الحكومة أرادت أن تعطي الانطلاقة في هذه المرحلة للحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة قوية، على أساس أن تشرع اللجن في عملها في القريب العاجل بعد الاتفاق على المضامين، وقال ''نتمنى أن نوقع على هذا الاتفاق في غضون شهر أبريل المقبل، أي بعد أقل من شهر تقريبا''، وهو سقف زمني محدد يترجم طريقة التعامل المسؤولة لجميع الأطراف التي لكل واحد منها حاجيات وانتظارات، قائلا: ''ونحن نحترم جميع الأطراف''.

وأضاف العثماني أن الحكومة تحاول أن تصل إلى اتفاق وسط مع المركزيات النقابية، وأنها تتسلح بإرادة قوية، قائلا: ''لأننا نريد أن نعطي لبلدنا أحسن ما نستطيع''.