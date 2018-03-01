بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..هذا ما قاله رئيس الحكومة عن المرأة المغربية ﻿

تمنى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمرأة المغربية، مزيدا من التألق في المستقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة.

''شوف تيفي''

تمنى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمرأة المغربية، مزيدا من التألق في المستقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة.

ووجه رئيس الحكومة خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يومه الخميس 8 مارس 2018، التحية إلى كل النساء المغربيات حيث ما كن وحيثما كانت مواقعهن، مذكرا بأن ''المرأة المغربية استطاعت منذ الاستقلال إلى اليوم أن تثبت جدارتها لأنها مساهمة ومشاركة في كل نشاط إيجابي تعيشه بلادنا، والحمد لله اليوم أصبحت النساء في جميع الميادين، ومن واجبنا اليوم أن نوجه لهن التحية الخاصة ونهنئ أنفسنا على هذا العيد''.

ووجه رئيس الحكومة التحية إلى المرأة المغربية في الجبل و في القرية وفي السهول و المدن.. إلى المرأة الفلاحة والعاملة والمرأة المكافحة والسياسية والنقابية والمحامية والمقاولة، وأيضا ربات البيوت وكذا المرأة التي تسلمت مراتب المسؤولية سواء البرلمانية أو الوزيرة أو كاتبة الدولة أو المسؤولة في الإدارة أو في القطاع الخاص أو المرأة المقاولة التي لها اليوم دور مهم، وكذا المرأة الصانعة التقليدية والنساء في التعاونيات وفي مختلف المناطق، دون أن ننسى اللواتي ولجن العمل الدبلوماسي وعالم القضاء ومختلف المهن...''.

وشدد الدكتور العثماني على أن حكومته ملتزمة بتنزيل مقتضيات الدستور وبتنفيذ التوجيهات الملكية ، وبتطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي الخاص بإخراج مزيد من البرامج المدعمة لوجود المرأة ولاستقلاليتها وضمان مساهمتها النشيطة في الحياة العامة، مشيرا في هذا الخصوص إلى الاهتمام الكبير بالمصادقة على قانون مكافحة العنف ضد النساء وتطوير عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية والعملية، من قبيل خطة إكرام 2 التي صودق عليها في مرحلة سابقة وانتهاء بعدد من الإجراءات الجزئية التي تقوم بها الحكومة في جميع المجالات.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب كان سباقا في إدماج مقاربة النوع في الميزانيات السنوية، وهو ''إجراء مهم يحتاج إلى الاهتمام الكافي من أجل التنفيذ والتطبيق، إنه مسار سارت عليه بلادنا منذ سنوات وسيتعزز على اعتبار أن لدينا إرادة للمضي إلى أبعد مدى تطبيقا وتنفيذا للمبادئ العامة التي نؤمن بها والتي تتجلى في المساواة بين النساء والرجال ودعم دور المرأة النشيط في مختلف المجالات''.