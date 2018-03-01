رئيس الحكومة: المغرب وفيّ لأشقائه الأفارقة ﻿

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الخميس، أن المغرب كان وسيبقى دائما وفيّا لإخوانه وأشقائه حيثما كانوا وعلى جميع المستويات.

''شوف تيفي''

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الخميس، أن المغرب كان وسيبقى دائما وفيّا لإخوانه وأشقائه حيثما كانوا وعلى جميع المستويات.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 8 مارس 2018، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول المالي، سوميلو بوباي مايغا، للمغرب ، التي انطلقت اليوم، ''سيكون لها ما بعدها بالنظر إلى طبيعة الاتفاقات التي ستبرم بين الجانبين المغربي والمالي''.



وبعد استحضاره للعلاقات التاريخية والحضارية والإنسانية والاجتماعية وكذا الثقافية والدينية والعلمية المتجذرة بين المغرب ومالي، شدد رئيس الحكومة على أن المغرب ''وفيّ لهذا الإرث الكبير الذي نحن مطوقون به''، مذكرا بالاهتمام الكبير الذي يعطيه المغرب لجمهورية مالي الشقيقة، وكذا بالتوجيهات الملكية تجاه افريقيا، التي وصفها ب''التوجيهات الجريئة التي تعود على الجميع بالمصلحة وبضمان الربح المشترك وتنمية المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها''.

كما أشار رئيس الحكومة إلى الزيارة الملكية لجمهورية مالي سنة 2014 وإلى عدد من الاتفاقيات التي وقعت على هامشها، والتي تم تنفيذ حوالي 90 في المائة منها على أرض الواقع، مبرزا في الآن نفسه أن الزيارة الحالية للوزير الأول المالي ستتوج بدورها بالتوقيع على عدة اتفاقيات تهم العلاقات الاقتصادية والتي سيكون لها أثر إيجابي على المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي هذا الخصوص، تطرق رئيس الحكومة إلى اتفاقيات من شأنها تسهيل التنقل بين البلدين، واتفاقية تهم النقل الطرقي ونقل البضائع، واتفاقية إمكانية السياقة في البلدين، وغيرها من الاتفاقيات ذات الأثر الإيجابي على العلاقات الاقتصادية الثنائية.