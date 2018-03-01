عاجل..هذا ما قاله الوكيل العام للملك خلال أشغال جلسة محاكمة بوعشرين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الوكيل العام للملك، قال قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، إن تقدم هيئة الدفاع عن بوعشرين بشكاية

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الوكيل العام للملك، قال قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، إن تقدم هيئة الدفاع عن بوعشرين بشكاية لدى محكمة النقض بالرباط وما أثير حولها لا أساس له من الصحة.

وأكد الموفد أن الوكيل قال كذلك: '' نحن مسؤولون ولم نأت بالمتهم عبثا..وغدي يجي الوقت اللي نوضحو فيه كولشي''، مضيفا: ''توقيف هيئة الدفاع عن بوعشرين للمحكمة كل مرة لن يؤثر عليها ونحن نستند للقانون ونرفض ملتمس الهيئة فيما يخص توقيف البث في الملف حتى تقرر محكمة النقض في الشكاية المعروضة عليها''.

وأوضح الموفد بأن تدخل الوكيل، جاء عقب مرافعة النقيب زيان، الذي أشار من خلالها إلى أن محكمة النقض تفاعلت بشكل إيجابي مع شكاية بوعشرين، وأيضا بعد تدخل المحامي البارودي عن هيئة الرباط والذي طالب المحكمة برفع يدها عن الملف حتى تقرر محكمة النقض في شكاية بوعشرين، قائلا: ''إن المحكمة أمام ملف تاريخي وثقيل جدا ولا يمكن للمحكمة أن تقول كلمتها حتى تبث محكمة النقض في الشكاية التي قرر رئيس محكمة النقض تخصيص مقرر لها''.