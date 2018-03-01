 عاجل..هذا ما قاله الوكيل العام للملك خلال أشغال جلسة محاكمة بوعشرين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة

عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو | بوليتيك

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة | اقتصاد

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة

بالفيديو.. هذا ما قاله هيرفي رونار عن عيد المرأة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذا ما قاله هيرفي رونار عن عيد المرأة

عاجل..هاذ شي خطير بزاف: انتحار طالب وسط جامعة سلوان بمدينة الناظور والطلبة تخلعو | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير بزاف: انتحار طالب وسط جامعة سلوان بمدينة الناظور والطلبة تخلعو

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

عاجل..هذا ما قاله الوكيل العام للملك خلال أشغال جلسة محاكمة بوعشرين

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 14:44 عاجل..هذا ما قاله الوكيل العام للملك خلال أشغال جلسة محاكمة بوعشرين | بوليتيك
عاجل..هذا ما قاله الوكيل العام للملك خلال أشغال جلسة محاكمة بوعشرين
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الوكيل العام للملك، قال قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، إن تقدم هيئة الدفاع عن بوعشرين بشكاية

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الوكيل العام للملك، قال قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، إن تقدم هيئة الدفاع عن بوعشرين بشكاية لدى محكمة النقض بالرباط وما أثير حولها لا أساس له من الصحة.

وأكد الموفد أن الوكيل قال كذلك: '' نحن مسؤولون ولم نأت بالمتهم عبثا..وغدي يجي الوقت اللي نوضحو فيه كولشي''، مضيفا: ''توقيف هيئة الدفاع عن بوعشرين للمحكمة كل مرة لن يؤثر عليها ونحن نستند للقانون ونرفض ملتمس الهيئة فيما يخص توقيف البث في الملف حتى تقرر محكمة النقض في الشكاية المعروضة عليها''.

وأوضح الموفد بأن تدخل الوكيل، جاء عقب مرافعة النقيب زيان، الذي أشار من خلالها إلى أن محكمة النقض تفاعلت بشكل إيجابي مع شكاية بوعشرين، وأيضا بعد تدخل المحامي البارودي عن هيئة الرباط والذي طالب المحكمة برفع يدها عن الملف حتى تقرر محكمة النقض في شكاية بوعشرين، قائلا: ''إن المحكمة أمام ملف تاريخي وثقيل جدا ولا يمكن للمحكمة أن تقول كلمتها حتى تبث محكمة النقض في الشكاية التي قرر رئيس محكمة النقض تخصيص مقرر لها''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف البيضاء الوكيل العام بوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو | بوليتيك

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو''

رئيس الحكومة: أطلقنا الحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة سياسية قوية | بوليتيك

رئيس الحكومة: أطلقنا الحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة سياسية قوية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..هذا ما قاله رئيس الحكومة عن المرأة المغربية | بوليتيك

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..هذا ما قاله رئيس الحكومة عن المرأة المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هاشنو وقع في أول جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بحضور الضحايا | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

بالفيديو..هاشنو وقع في أول جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بحضور الضحايا

طبيبة أسنان خاصة بنساء ورجال الحموشي..شوفو كيفاش كتشتاغل عن قرب و هذه رسالتها للمرأة في اليوم العالمي للمرأة | خارج البلاطو

طبيبة أسنان خاصة بنساء ورجال الحموشي..شوفو كيفاش كتشتاغل عن قرب و هذه رسالتها للمرأة في اليوم العالمي للمرأة

محامية ضحايا بوعشرين..الملف فيه معطيات و لقطات مُـصورة | خارج البلاطو

محامية ضحايا بوعشرين..الملف فيه معطيات و لقطات مُـصورة

في قلب مستشفى سانية الرمل..هاشنو وقع للمصابين ضحايا حريق مصحة خاصة بتطوان و عدد الحالات وصل إلى 43 مصابا من بينهم امرأة حامل | خارج البلاطو

في قلب مستشفى سانية الرمل..هاشنو وقع للمصابين ضحايا حريق مصحة خاصة بتطوان و عدد الحالات وصل إلى 43 مصابا من بينهم امرأة حامل

﻿

آخر المستجدات

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون
منذ 32 دقيقة

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.