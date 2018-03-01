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رئاسة النياية العامة تحتفي بنسائها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 14:33 رئاسة النياية العامة تحتفي بنسائها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة | بوليتيك
رئاسة النياية العامة تحتفي بنسائها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
احتفت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بجميع النساء القاضيات والموظفات والعاملات بمقر رئاسة النيابة العامة بإشراف من محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمشاركة

شوف تيفي

احتفت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بجميع النساء القاضيات والموظفات والعاملات بمقر رئاسة النيابة العامة بإشراف من محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمشاركة الصحافيات الحاضرات لتغطية هذا الحفل.

ونيابة عن رئيس النيابة العامة، هنأ الأستاذ هشام بلاوي رئيس الديوان، نساء رئاسة النيابة العامة بهذا اليوم، قائلا: ''إن هذا اليوم نحتفي فيه بالمرأة بجميع الصفات الجميلة ودرجة القرابة البعيدة أو القريبة، إنه يوم 8 مارس الذي يحتفل فيه المنتظم الدولي باليوم العالمي للمرأة''.

وأكد رئيس الديوان ''إن شعارنا ينبغي أن تكون خلاله جل أيام السنة 8 مارس. إنه يوم نستحضر فيه كل الأعمال والخدمات الجليلة التي بذلتها المرأة المغربية ونستحضر فيه جل التضحيات التي قدمتها لبلادها في مختلف مناحي الحياة''.

وعقب كلمة رئيس الديوان، أشرف رؤساء الأقطاب برئاسة النيابة العامة، على توزيع هدايا رمزية بالمناسبة، تقديرا للمجهودات المبذولة من طرف زميلاتهن. كما تم تنظيم حفل شاي على شرف كل القاضيات والقضاة، الموظفات والموظفين، وجل العاملين بمقر رئاسة النيابة العامة

 

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