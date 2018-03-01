عاجل..مرة أخرى زيان يتسبب في رفع أشغال جلسة محاكمة بوعشرين وها شنو دار لمحامي المشتكيات ﻿

مرة أخرى، وجد القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين نفسه، قبل قليل من يومه الخميس، مضطرا إلى رفع أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك بسبب منع النقيب محمد زيان لأحد

''شوف تيفي''

مرة أخرى، وجد القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين نفسه، قبل قليل من يومه الخميس، مضطرا إلى رفع أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك بسبب منع النقيب محمد زيان لأحد المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المشتكيات من التدخل.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى استئنافية البيضاء، فإن محاميا ينوب عن المشتكيات، أخذ الكلمة، قبل أن يتفاجأ بالنقيب زيان وهو ينزع منه ''الميكروفون'' ويمنعه من مواصلة الحديث.

وأكد الموفد بأن رد فعل زيان لم تعجب القاضي ما دفع به إلى رفع جلسة محاكمة توفيق بوعشرين للمرة الخامسة.