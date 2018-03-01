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إعفاء مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت من منصبه بعد وفاة طفل

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 13:52 إعفاء مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت من منصبه بعد وفاة طفل | مجتمع
إعفاء مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت من منصبه بعد وفاة طفل
استدعت وزارة الصحة أمس الأربعاء، على عجل مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت عقب إجرائه لعملية جراحية لأحد الأطفال البالغ من العمر 14 سنة.

شوف تيفي

استدعت وزارة الصحة أمس الأربعاء، على عجل مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت عقب إجرائه لعملية جراحية لأحد الأطفال البالغ من العمر 14 سنة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطفل تم نقله بعدها إلى مصحة خاصة حيث فارق الحياة هناك.

هذا وعينت الوزارة أحد الأطباء مديرا مؤقتا للمستشفى الإقليمي، بعد إعفاء المدير السابق الذي كان مثار الكثير من الشكايات.

وأكدت المصادر المحلية أن الطبيب مهدي الشافعي اتهم مدير المستشفى المُعفى في مناسبات عديدة بالغياب عن مقر العمل و تهديده و اقتحام غرفة العمليات لإجباره على حضور اجتماع مع لجنة تفتيش قادمة من الوزارة.

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إعفاء مدير المستشفى الإقليمي تيزنيت

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