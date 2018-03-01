فضيحة..ممارسة الجنس على سيدة متزوجة بمرآب نظافة البيضاء ﻿

انهارت مستخدمة بشركة للنظافة بالبيضاء، تشتغل في مرآب المعاريف للتدبير المفوض بشارع إبراهيم الروداني، بعد تكرار محاولات الاعتداء عليها جنسيا والتحرش بها من قبل رئيسها في العمل، بعدما تقدمت بشهادة

''شوف تيفي''

انهارت مستخدمة بشركة للنظافة بالبيضاء، تشتغل في مرآب المعاريف للتدبير المفوض بشارع إبراهيم الروداني، بعد تكرار محاولات الاعتداء عليها جنسيا والتحرش بها من قبل رئيسها في العمل، بعدما تقدمت بشهادة طبية توصل بها مسؤول الموارد البشرية عن طريق مفوض قضائي.

وحسب ما أوردته يومية ''الصباح'' في عددها الصادر اليوم الخميس، فقد تكتم مسؤولو شركة البيضاء للخدمات ''شركة التنمية المحلية المكلفة بقطاع النظافة'' على ما أسمته مصادر نقابية بالفضيحة الجنسية، مؤكدة أن المدير العام توصل بمراسلتين في الموضوع، إذ وجه استفسارا إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها لطلب توضيحات.

وقالت الضحية في اتصال لها باليومية إن رئيسها استغل صمتها طيلة سنة، على ممارساته غير الأخلاقية واعتداءاته عليها بالتحرش والتلميحات التي كانت تخبر بها زوجها، مؤكدة أن المسؤول كان يستغل وجوده في المرآب لإطلاق مكبوتاته ومضايقتها والاعتداء عليها إن هي رفضت تلبية نزواته.

وأوضحت الضحية بأنها راسلت جمال الشعراني المدير العام لشركة البيضاء للخدمات، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، ووضعته أمام صورة ما يجري بأحد مرافق شركة النظافة التي تسلمت عمال شركة سيطا البيضاء بعد فسخ العقد معها في أكتوبر الماضي من قبل مجلس المدينة.