 بعد أحداث الشغب التي اندلعت بمراكش.. هذا ما ستقوم به العناصر الأمنية تجاه الجماهير الرجاوية قبل مباراة أكادير ﻿
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بعد أحداث الشغب التي اندلعت بمراكش.. هذا ما ستقوم به العناصر الأمنية تجاه الجماهير الرجاوية قبل مباراة أكادير

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 13:08 بعد أحداث الشغب التي اندلعت بمراكش.. هذا ما ستقوم به العناصر الأمنية تجاه الجماهير الرجاوية قبل مباراة أكادير | سبور
بعد أحداث الشغب التي اندلعت بمراكش.. هذا ما ستقوم به العناصر الأمنية تجاه الجماهير الرجاوية قبل مباراة أكادير
ستخصص ولاية أمن مدينة الدارالبيضاء خلية أمنية لمرافقة جماهير الرجاء البيضاوي إلى مدينة أكادير لخوض مباراة الحسنية برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية يوم السبت المقبل.

شوف سبور

ستخصص ولاية أمن مدينة الدارالبيضاء خلية أمنية لمرافقة جماهير الرجاء البيضاوي إلى مدينة أكادير لخوض مباراة الحسنية برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية يوم السبت المقبل.

وحسب ما كشفت عنه يومية ''الصباح'' في عددها الصادر يومه الخميس، فإنه ومن المنتظر أن تبسط السلطات الأمنية وجودها في مجموعة من الأماكن المجاورة للملعب للسيطرة على الأجواء قبل وبعد هذه المباراة خوفا من اندلاع أحداث شغب وتفادي أي اصطدام بين أنصار الفريقين.

تجدر الإشارة، إلى أن حسنية أكادير يحتل الرتبة الثالثة برصيد 34 بينما يحتل الرجاء الرتبة الثانية بـ 35 نقطة.

‫شوف تيفي

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