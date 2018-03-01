في سابقة من نوعها: حكم يطرد لاعبا من المباراة بسبب اسمه ﻿

في لقطة طريفة، أقدم حكم اللقاء الذي جمع هاميد هيمبستيد تاون وإيست تاروكا ضمن منافسات دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم، على إشهار البطاقة الحمراء بسبب اسم لاعب سانشيز وات، يوم الثلاثاء المنصرم.

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في لقطة طريفة، أقدم حكم اللقاء الذي جمع هاميد هيمبستيد تاون وإيست تاروكا ضمن منافسات دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم، على إشهار البطاقة الحمراء بسبب اسم لاعب سانشيز وات، يوم الثلاثاء المنصرم.

وحسب وسائل إعلام دولية، فإن حكم اللقاء أشهر في البداية البطاقة الصفراء في وجه اللاعب المذكور وعندما سأله الحكم عن اسمه لتدوينه في كتيب البطاقات، رد عليه اللاعب ''وات''، وهي الكلمة التي تعني بالإنجليزية ''ماذا''.

وعقب ثلاثة أسئلة من الحكم إلى سانشيز، رد المهاجم بنفس الإجابة ''وات، وات، وات''، وهو ما اعتبره الحكم سوء سلوك ليشهر البطاقة الحمراء في وجه صاحب الـ27 عاما ويطرده من المباراة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبعد تدخل زملاء اللاعب ''سانشيز وات'' لتفسير الأمر، تراجع الحكم عن قراره وسمح بعودة اللاعب لاستئناف المباراة.