عاجل..بعد عودته لأشغال جلسة محاكمة بوعشرين: هذا ما وقع بين زيان وممثل النيابة العامة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن بعض المحاميين، تدخلوا قبل قليل من يومه الخميس، من أجل إعادة النقيب محمد زيان إلى أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن بعض المحاميين، تدخلوا قبل قليل من يومه الخميس، من أجل إعادة النقيب محمد زيان إلى أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''.

وأوضح الموفد أن ممثل النيابة العامة وبعد استئناف أشغال الجلسة، قال: ''نحن مسؤولون ولا نتهرب من المسؤولية''، ما دفع بـ ''زيان'' إلى التدخل مرة أخرى، حيث علق على كلام ممثل النيابة العامة.

وأضاف الموفد أن تدخل زيان ومقاطعته لممثل النيابة العامة، أثار استياء القاضي الذي طلب منه الالتزام، قائلا: ''هذه تصرفات لا تليق بمحاكمة من هذا الحجم''.

ووصف موفد ''شوف تيفي'' أشغال الجلسة بالساخنة، بسبب وقوع نقاش حاد بين القاضي وهيئة الدفاع عن بوعشرين حول الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.