عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة بوعشرين بين زيان والقاضي بعد استدعاء الضحايا للمثول أمام المحكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن القاضي المكلف بالبث في ملف قضية توفيق بوعشرين، اضطر قبل قليل من يومه الخميس، إلى رفع أشغال الجلسة، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين النقيب محمد زيان.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن القاضي المكلف بالبث في ملف قضية توفيق بوعشرين، اضطر قبل قليل من يومه الخميس، إلى رفع أشغال الجلسة، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين النقيب محمد زيان.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' أن القاضي، استدعى الضحايا للمثول أمامه من أجل الاستماع إليهن ، ما دفع بالنقيب زيان إلى التدخل، حيث عبر عن رفضه الشديد لوضعهن في قاعة أخرى قبل استدعائهن للمثول.

وأكد الموفد أن زيان واصل الصراخ وسط القاعة ودخل في مشادة كلامية مع القاضي الذي اضطر إلى رفع الجلسة، مشيرا إلى أن زيان وبعد قرار القاضي رفض التوقف عن الصراخ وعبر عن غضبه واستيائه الشديد.