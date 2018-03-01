خاص.. بعد الحافيظي لاعب آخر مرشح لخوض مباراة حسنية أكادير ﻿

كشفـت مصادر رجاوية، أنه بعد تأكد عودة عبد الإله الحافيظي للمنافسة خلال المباراة المقبلة أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية سيكون عبد الرحيم شاكير هو الآخر مرشحا

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفـت مصادر رجاوية، أنه بعد تأكد عودة عبد الإله الحافيظي للمنافسة خلال المباراة المقبلة أمام فريق حسنية أكادير برسم الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية سيكون عبد الرحيم شاكير هو الآخر مرشحا لخوض المباراة.

وأفادت ذات المصادر، في حديث لـ '' شوف سبور'' أن اللاعب خاض حصصه التدريبية رفقة المجموعة بشكل عادي ومرشح بقوة لخوض مباراة قمة الجولة 20 أمام فريق حسنية أكادير ما عدا إذا كان تغييرا على مستوى النهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه المدرب خوان كارلوس غاريدو.

وتعرض شاكير لإصابة ليست بالخطيرة على مستوى الفخذ خلال مباراة الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي نواذيبو الموريتاني.