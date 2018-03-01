عاجل..أحد المحامين يعلن رسميا نيابته عن ''ملحاف'' كضحية في ملف بوعشرين ﻿

أكد أحد المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المشتكيات في ملف بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، على أن ينوب عن ''وداد ملحاف'' كضحية في الملف.

''شوف تيفي''

أكد أحد المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المشتكيات في ملف بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، خلال أشغال الجلسة، على أن ينوب عن ''وداد ملحاف'' كضحية في الملف.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن المحامي الإدريسي المكلف بالدفاع عن بوعشرين، تساءل بعد تسجيل الإنابة عن ''وداد ملحاف'' من طرف المحامي لحبيب حاجي، إن كانت ''ملحاف'' طرفا في هذا الملف.

وأكد المصدر ذاته بأن أشغال الجلسة ما تزال جارية في هذه اللحظات، مبرزا بأن مشادة كلامية حادة، وقعت بين القاضي والنقيب محمد زيان.