قبل مباراتهم أمام الرجاء.. لاعبو حسنية أكادير متذمرون لهذا السبب ﻿

لازال لاعبو فريق حسنية أكادير لكرة القدم ينتظرون التوصل بمنح التوقيعات التي يدينون بها لإدارة فريقهم في ظل عجز هذه الأخيرة عن إيجاد حل لإنهاء مشكل مستحقات اللاعبين.

شوف سبور

لازال لاعبو فريق حسنية أكادير لكرة القدم ينتظرون التوصل بمنح التوقيعات التي يدينون بها لإدارة فريقهم في ظل عجز هذه الأخيرة عن إيجاد حل لإنهاء مشكل مستحقات اللاعبين.

ورغم أن إدارة الحسنية تحرص على صرف الرواتب الشهرية للاعبين ومنح المباريات في أوقاتها إلا أن منح التوقيعات لازالت عالقة في ذمتها في ظل الوضعية المادية غير المستقرة للفريق.

وعلمت يومية ''المساء'' ليومه الخميس، أن بعض اللاعبين لا زالوا يدينون لإدارة الحسنية بمنح التوقيعات الخاصة بالموسم الكروي الماضي إذ بالرغم من الوعود التي تلقاها اللاعبون من إدارة فريقهم بصرف أشطر منح التوقيعات إلا أنهم لازالوا ينتظرون وفاء مسؤولي الفريق بوعودهم وصرف مستحقاتهم.

تجدر الإشارة، إلى أن حسنية أكادير سيستضيف ضيفه الرجاء البيضاوي برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية يوم السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال على أرضية ملعب أدرار.