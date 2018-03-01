 عاجل..هيئة الدفاع عن بوعشرين تتقدم بلائحة الشهود خلال أشغال جلسة المحاكمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي حقيقة حدوث فيضانات بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية بالمغرب | مجتمع

هذه هي حقيقة حدوث فيضانات بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية بالمغرب

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة

عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو | بوليتيك

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة | اقتصاد

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة

بالفيديو.. هذا ما قاله هيرفي رونار عن عيد المرأة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذا ما قاله هيرفي رونار عن عيد المرأة

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

عاجل..هيئة الدفاع عن بوعشرين تتقدم بلائحة الشهود خلال أشغال جلسة المحاكمة

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 12:12 عاجل..هيئة الدفاع عن بوعشرين تتقدم بلائحة الشهود خلال أشغال جلسة المحاكمة | بوليتيك
عاجل..هيئة الدفاع عن بوعشرين تتقدم بلائحة الشهود خلال أشغال جلسة المحاكمة
تقدمت هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، قبل قليل من يومه الخميس، إلى القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بلائحة الشهود، والتمست الاستماع إليهم.

''شوف تيفي''

تقدمت هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، قبل قليل من يومه الخميس، إلى القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بلائحة الشهود، والتمست الاستماع إليهم.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' إلى المحكمة أن لائحة ''شهود النفي'' المقدمة إلى القاضي تضم صحافيين ويتعلق الأمر بكل من (فؤاد وكاد وأمل أبو العلاء وعائشة شعنان، والصحافي غشان، ودمياني أحمد، ومراد معبر).

وأضاف الموفد أن ممثل النيابة العامة، التمس من القاضي رفض لائحة الشهود، وأكد على ضرورة الاستماع لتوفيق بوعشرين قبل الاستماع لهؤلاء الشهود.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي توفيق بوعشرين الاستماع لائحة الشهود

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو | بوليتيك

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو''

رئيس الحكومة: أطلقنا الحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة سياسية قوية | بوليتيك

رئيس الحكومة: أطلقنا الحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة سياسية قوية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..هذا ما قاله رئيس الحكومة عن المرأة المغربية | بوليتيك

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..هذا ما قاله رئيس الحكومة عن المرأة المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هاشنو وقع في أول جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بحضور الضحايا | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

بالفيديو..هاشنو وقع في أول جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بحضور الضحايا

طبيبة أسنان خاصة بنساء ورجال الحموشي..شوفو كيفاش كتشتاغل عن قرب و هذه رسالتها للمرأة في اليوم العالمي للمرأة | خارج البلاطو

طبيبة أسنان خاصة بنساء ورجال الحموشي..شوفو كيفاش كتشتاغل عن قرب و هذه رسالتها للمرأة في اليوم العالمي للمرأة

محامية ضحايا بوعشرين..الملف فيه معطيات و لقطات مُـصورة | خارج البلاطو

محامية ضحايا بوعشرين..الملف فيه معطيات و لقطات مُـصورة

في قلب مستشفى سانية الرمل..هاشنو وقع للمصابين ضحايا حريق مصحة خاصة بتطوان و عدد الحالات وصل إلى 43 مصابا من بينهم امرأة حامل | خارج البلاطو

في قلب مستشفى سانية الرمل..هاشنو وقع للمصابين ضحايا حريق مصحة خاصة بتطوان و عدد الحالات وصل إلى 43 مصابا من بينهم امرأة حامل

﻿

آخر المستجدات

هذه هي حقيقة حدوث فيضانات بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية بالمغرب | مجتمع
منذ 2 دقائق

هذه هي حقيقة حدوث فيضانات بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية بالمغرب

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.