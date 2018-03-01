عاجل..هيئة الدفاع عن بوعشرين تتقدم بلائحة الشهود خلال أشغال جلسة المحاكمة ﻿

تقدمت هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، قبل قليل من يومه الخميس، إلى القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بلائحة الشهود، والتمست الاستماع إليهم.

''شوف تيفي''

تقدمت هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، قبل قليل من يومه الخميس، إلى القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بلائحة الشهود، والتمست الاستماع إليهم.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' إلى المحكمة أن لائحة ''شهود النفي'' المقدمة إلى القاضي تضم صحافيين ويتعلق الأمر بكل من (فؤاد وكاد وأمل أبو العلاء وعائشة شعنان، والصحافي غشان، ودمياني أحمد، ومراد معبر).

وأضاف الموفد أن ممثل النيابة العامة، التمس من القاضي رفض لائحة الشهود، وأكد على ضرورة الاستماع لتوفيق بوعشرين قبل الاستماع لهؤلاء الشهود.