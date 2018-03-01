هذا موعد سفر الوداد إلى أبيدجان ﻿

قررت إدارة فريق الوداد البيضاوي الرحيل إلى الكوت ديفوار يوم الخميس المقبل لمواجهة ويليامس فيل في إياب دور سدس عشر نهائي منافسات عصبة الأبطال الإفريقية وهي المباراة التي يحتضنها ملعب روبير شامبرو

شوف سبور

قررت إدارة فريق الوداد البيضاوي الرحيل إلى الكوت ديفوار يوم الخميس المقبل لمواجهة ويليامس فيل في إياب دور سدس عشر نهائي منافسات عصبة الأبطال الإفريقية وهي المباراة التي يحتضنها ملعب روبير شامبرو بأبيدجان يوم السبت 17 مارس في الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي.

أما فيما يخص الطاقم التحكيمي، فإن المباراة المذكورة سيديرها طاقم تحكيم من غانا بقيادة دانييل ني لاريا، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها ليومه الخميس.

تجدر الإشارة، إلى أن الوداد البيضاوي انتصر على ويليامس فيل بسبعة أهداف لهدفين مساء أمس الأربعاء على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.