عاجل..القاضي يصدم النقيب زيان خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي، وخلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، رفض قبل قليل من يومه الخميس، ملتمس النقيب محمد زيان الخاص بالدفوعات الشكلية.

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي، وخلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، رفض قبل قليل من يومه الخميس، ملتمس النقيب محمد زيان الخاص بالدفوعات الشكلية.

وأوضح الموفد بأن القاضي، اعتبر ملتمس النقيب محمد زيان غير قانوني وبالتالي فهو مرفوض.

وأكد الموفد أن المحامية أمينة الطالبي المنتمية إلى هيئة الدفاع عن المشتكيات، تقدمت بالنيابة عن باقي المحامين والمحاميات، لمنحهم مهلة لإعداد الملف، وهو ما رفضه زيان الذي أكد على أن الملف جاهز.

وأضاف الموفد كذلك أن المحامي جواد بنجلون التويمي، التمس من القاضي تأخير البث في الملف، قائلا: ''نحن لم نطلع على الملف ونؤكد التأخير كما أننا نطالب بدرهم رمزي على الضحايا''.