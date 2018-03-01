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انفــراد..خلافا للمتداول..ها علاش رجع سعد المجرد للمغرب و الأم ديالو الفنانة نزهة الركراكي بقات بباريس

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 11:36 انفــراد..خلافا للمتداول..ها علاش رجع سعد المجرد للمغرب و الأم ديالو الفنانة نزهة الركراكي بقات بباريس | ثقافة و فنون
انفــراد..خلافا للمتداول..ها علاش رجع سعد المجرد للمغرب و الأم ديالو الفنانة نزهة الركراكي بقات بباريس
خلافا لما يروج، علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن الأخير، وصل يوم أمس الأربعاء، إلى بلده المغرب لسبب واحد.

شــوف تيفي:

خلافا لما يروج، علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن الأخير، وصل يوم أمس الأربعاء، إلى بلده المغرب لسبب واحد.

و كشفت مصدرنا، أن سعد لمجرد طلب من دفاعه الحصول على تصريح من المحكمة العليا بباريس ليزور بلده المغرب بعد غربة دامت أزيد من سنة و نصف للراحة و الاستمتاع بالأجواء،نافيا أن يكون الأخير حل بالمغرب بسبب بعض الوثائق الإدارية.

و أضاف مصدرنا،أن لمجرد سيستغل الفرصة لإطلاق جديده الفني ''يا غزالي يوم الجمعة من بلده،مؤكدا أن التصريح الذي حصل عليه يمنعه من الظهور في وسائل الإعلام أو تنظيم أي تظاهرة فنية.

و أشار مصدرنا أن لمجرد سيعود يوم الأحد إلى الديار الفرنسية مؤكدا أن والدته نزهة الركراكي لا تزال بباريس.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب باريس محكمة سعد لمجرد باريس

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