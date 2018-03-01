انفــراد..خلافا للمتداول..ها علاش رجع سعد المجرد للمغرب و الأم ديالو الفنانة نزهة الركراكي بقات بباريس ﻿

خلافا لما يروج، علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن الأخير، وصل يوم أمس الأربعاء، إلى بلده المغرب لسبب واحد.

شــوف تيفي:

خلافا لما يروج، علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن الأخير، وصل يوم أمس الأربعاء، إلى بلده المغرب لسبب واحد.

و كشفت مصدرنا، أن سعد لمجرد طلب من دفاعه الحصول على تصريح من المحكمة العليا بباريس ليزور بلده المغرب بعد غربة دامت أزيد من سنة و نصف للراحة و الاستمتاع بالأجواء،نافيا أن يكون الأخير حل بالمغرب بسبب بعض الوثائق الإدارية.

و أضاف مصدرنا،أن لمجرد سيستغل الفرصة لإطلاق جديده الفني ''يا غزالي يوم الجمعة من بلده،مؤكدا أن التصريح الذي حصل عليه يمنعه من الظهور في وسائل الإعلام أو تنظيم أي تظاهرة فنية.

و أشار مصدرنا أن لمجرد سيعود يوم الأحد إلى الديار الفرنسية مؤكدا أن والدته نزهة الركراكي لا تزال بباريس.