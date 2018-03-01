عاجل..مضاربة خايبة وسط القاعة خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين..وهذا ما قرره القاضي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي سعيد فرح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، اضطر قبل قليل من يومه الخميس، إلى رفع أشغال جلسة المحاكمة، عقب وقوع تشابك بالأيدي وسط القاعة بين النقيب محمد زيان

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي سعيد فرح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، اضطر قبل قليل من يومه الخميس، إلى رفع أشغال جلسة المحاكمة، عقب وقوع تشابك بالأيدي وسط القاعة بين النقيب محمد زيان المكلف بالدفاع عن بوعشرين، والمحامي جواد بنجلون التويمي المكلف بالدفاع عن المشتكيات.

وأوضح المصدر ذاته بأن نقاشا حادا، وقع بين زيان والتويمي، بعد أن حاول هذا الأخير وضع انتدابه للنيابة عن المشتكيات والضحايا ، لتتطور الأمور إلى وقوع تشابك بالأيدي.

وأكد ذات المصدر أن صراخ زيان والتويمي بعد التشابك، دفع بالقاضي إلى اتخاذ قرار برفع الجلسة.