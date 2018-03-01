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خبر سار للجماهير الرجاوية قبل مباراة حسنية أكادير

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 11:24 خبر سار للجماهير الرجاوية قبل مباراة حسنية أكادير | سبور
خبر سار للجماهير الرجاوية قبل مباراة حسنية أكادير
كشفت مصادر رجاوية، اليوم الخميس، أن عبد الإله الحافيظي سيكون حاضرا خلال مباراته المقبلة أمام نادي حسنية أكادير برسم قمة الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور'' رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الخميس، أن عبد الإله الحافيظي سيكون حاضرا خلال مباراته المقبلة أمام نادي حسنية أكادير برسم قمة الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية.

وتعرض الحافيظي لإصابة أبعدته عن المنافسات خلال قيامه بعملية الإحماء قبل خوض مباراته السابقة أمام اتحاد طنجة بمركب محمد الخامس، مما خلق مجموعة من المتاعب للرجاء خاصة على مستوى بناء الهجمات.

وتأثر الفريق الأخضر بشكل كبير من غياب واحد من أعمدة التشكيلة الرسمية، ومن المنتظر أن تكون عودة الحافيظي فأل خير على القلعة الخضراء التي تسعى لتحقيق الفوز أمام فريق يبحث عن حظوظه في التتويح باللقب.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء الحافيظي حسنية أكادير

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