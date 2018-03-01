عاجل...مرة أخرى: مشادة كلامية حادة بين زيان ومحامية خلال أشغال جلسة محاكمة بوعشرين ﻿

للمرة الثانية، اضطر القاضي سعيد فرح قبل قليل من يومه الخميس، إلى رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، بعد وقوع مشادة كلامية حادة، وسط القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين النقيب محمد زيان

''شوف تيفي''

للمرة الثانية، اضطر القاضي سعيد فرح قبل قليل من يومه الخميس، إلى رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، بعد وقوع مشادة كلامية حادة، وسط القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بين النقيب محمد زيان المكلف بالدفاع عن توفيق بوعشرين والمحامية أمينة الطالبي المنتمية لهيئة الدفاع عن المشتكيات.

وأوضح المصدر ذاته بأن المحامية المذكورة، تحدثت في مرافعتها عن الضحايا والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهو ما أثار غضب النقيب محمد زيان والذي دخل معها في نقاش حاد، ما دفع بالقاضي إلى رفع الجلسة مرة أخرى.

وأكد ذات المصدر أن أشغال الجلسة، من المنتظر أن تُستأنف مرة أخرى بعد لحظات ،عقب عودة الهدوء إلى القاعة رقم 7 .