عاجل..النقابة الوطنية للصحافة تنتصر للضحايا في قضية بوعشرين وها شنو دارت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق به أن النقابة الوطنية للصحافة، انتدبت جواد بنجلون التويمي المحامي عن هيئة فاس للدفاع عن الضحايا خلال جلسة يومه الخميس، الخاصة بملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق به أن النقابة الوطنية للصحافة، انتدبت جواد بنجلون التويمي المحامي عن هيئة فاس للدفاع عن الضحايا خلال جلسة يومه الخميس، الخاصة بملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته بأن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين انطلقت مباشرة بعد الانتهاء من البث في مجموعة من الملفات الجاهزة.

تجدر الإشارة إلى أن القاعة رقم 7 والتي تشهد أشغال أولى جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، ممتلئة عن آخرها، نظرا لتواجد العديد من الجمعيات المغربية المدافعة عن حقوق المرأة، بالإضافة إلى حضور ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.