متجر فريق إسباني عريق يتعرض للسرقة بواسطة سيارة كبيرة ﻿

تعرض متجر فريق أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم، لعملية سرقة من طرف مجهولين ليلة الثلاثاء الماضي.

'' شوف سبور''

تعرض متجر فريق أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم، لعملية سرقة من طرف مجهولين ليلة الثلاثاء الماضي.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن مجهولين ملثمين اقتحموا متجره الرسمي الواقع في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد وقاموا بسرقة ملابس وأغراض أخرى منه.

وأضاف أتليتكو مدريد، أن اللصوص استخدموا سيارة لتحطيم واجهة المتجر الزجاجية قبل أن يقتحموا المحل لتنفيذ عملية السرقة.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة، قامت بتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن هوية المتورطين في حادث السطو على المتجر.