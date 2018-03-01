تركيا ترد على السعودية بعد منع بث الدراما التركية في قنوات ''mbc'' ﻿

أكد رئيس غرفة التجارة في اسطنبول أوزتورك أوران، أمس الأربعاء، أن قرار مجموعة ''MBC'' السعودية وقف بث الدراما التركية على قنواتها إذا كان موقفا ضد تركيا فإننا كمستثمرين نرى أنه يزيد من عزيمتنا.

''شوف تيفي''

أكد رئيس غرفة التجارة في اسطنبول أوزتورك أوران، أمس الأربعاء، أن قرار مجموعة ''MBC'' السعودية وقف بث الدراما التركية على قنواتها إذا كان موقفا ضد تركيا فإننا كمستثمرين نرى أنه يزيد من عزيمتنا.

وحسب وسائل إعلام عربية فإن أوران، قال في بيان له أمس الأربعاء، إن ''هناك تعاطفا كبيرا مع المسلسلات التركية وتركيا في هذه المنطقة الجغرافية، والانزعاج الرئيسي ناجم عن ذلك''.

وأكد أوران إلى أن من اتخذ قرار الحظر سيخسر، لأن المسلسلات التركية تلعب دورا هاما، وتربط الملايين بشاشات التلفاز، ليس في المنطقة العربية فقط، وإنما في كافة أنحاء العالم، مشددا على عدم وجود قوة كافية لمنع الإنتاج التركي، قائلا: ''حظر مسلسلاتنا يعني انخفاض عدد متابعي تلك القنوات، كما يوجد العديد من القنوات التي تخاطب العالم العربي غير MBC''.