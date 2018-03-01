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طارق رمضان يتلقى ضربة موجعة أخرى

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 09:55 طارق رمضان يتلقى ضربة موجعة أخرى | دولي
طارق رمضان يتلقى ضربة موجعة أخرى
تلقى المفكر الإسلامي طارق رمضان ضربة موجعة أخرى، عقب اتهام امرأة ثالثة له بالاغتصاب وذلك بعد مرور شهر من اتهامه في قضيتين مماثلتين، ووضعه في الحجز الاحتياطي، وذلك أمس الأربعاء.

شوف تيفي

تلقى المفكر الإسلامي طارق رمضان ضربة موجعة أخرى، عقب اتهام امرأة ثالثة له بالاغتصاب وذلك بعد مرور شهر من اتهامه في قضيتين مماثلتين، ووضعه في الحجز الاحتياطي، وذلك أمس الأربعاء.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المدعية التي طالبت بعدم كشف هويتها، وهي فرنسية مسلمة، قالت « رمضان اغتصبني عدة مرات، في فرنسا وبروكسل ولندن، بين عامي 2013 و2014 ». مضيفة « رمضان استخدم العنف معي ومارس علي أفعالا جنسية مهينة ».

تجدر الإشارة إلى أن محكمة فرنسية أمرت بوضعه في الحجز بعد توجيه الاتهام له، خوفا من سفره، كما رفضت اقتراحا تقدم به محاموه، يقضي بتسليمه جواز سفره السويسري للسلطات، ودفعه كفالة تبلغ 50 ألف يورو، وتوجهه بشكل يومي إلى مركز الشرطة من أجل إطلاق سراحه.

 

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