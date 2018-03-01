الجامعة والرجاويون يترقبون إعلان موعد الجمع العام ﻿

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الخميس، أن إدارة فريق الرجاء البيضاوي تستعد للإعلان عن موعد إجراء الجمع العام الاسثثنائي والتكميلي للجمع العام السابق.

'' شوف سبور''

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الخميس، أن إدارة فريق الرجاء البيضاوي تستعد للإعلان عن موعد إجراء الجمع العام الاسثثنائي والتكميلي للجمع العام السابق.

وأفادت ذات المصادر، أن اللجنة الثلاثية التي خصصتها الجامعة لمفاوضة سعيد حسبان والبحث عن حلول لإجراء الجمع العام قبل نهاية شهر مارس المقبل تترقب هي الأخرى أن يعلن حسبان عن مكان وزمان إجراء الجمع العام.

وحسب ذات المصادر فإنه من المنتظر أن يعرف الجمع العام حضور كافة المنخرطين ومن بينهم الأسماء المشطب عليها علما أن لائحة المنخرطين ظهرت بها أسماء جديدة.