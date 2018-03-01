برشلونة متخوف من رحيل ليونيل ميسي على طريقة نيمار ﻿

قال بانكو شرودر المدير المالي والاستراتيجي لنادي برشلونة الإسباني إنه لن يتفاجأ إذا قام أحد الأندية المنافسة بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتعاقد معه كما حدث مع

'' شوف سبور''

قال بانكو شرودر المدير المالي والاستراتيجي لنادي برشلونة الإسباني إنه لن يتفاجأ إذا قام أحد الأندية المنافسة بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتعاقد معه كما حدث مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويرى مدير النادي، أن كل شيء قد يحدث في هذه الأيام، وليس هناك أي شيء مضمون بعد تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيمار دا سيلفا بعدما دفعت إدارة النادي الباريسي 222 مليون يورو.

وأفاد بانكو شرودر في تصريح لـ صحيفة ''سكاي سبورتس'' قائلا :'' وضعنا الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي الذي يضمن لنا بقاء اللاعب معنا حتى يوم اعتزاله كرة القدم''.

وتابع قائلا :'' منذ عام ظننا أن قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار لا يمكن أن يدفعها أي أحد، ولذلك فأنا متوقع حدوث أي شيء بخصوص دفع أحد الأندية المنافسة الشرط الجزائي في عقد ميسي''.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد شارك مع برشلونة هذا الموسم في 41 لقاء، وأحرز 32 هدفا، وصنع 16 آخرين.