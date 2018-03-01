عاجل...انطلاق محاكمة بوعشرين والقاعة ممتلئة عن آخرها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال محاكمة مدير نشر جريدة أخبار اليوم من المنتظر أن تنطلق بعد لحظات من يومه الخميس بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال محاكمة مدير نشر جريدة أخبار اليوم من المنتظر أن تنطلق بعد لحظات من يومه الخميس بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء.

وحسب المصدر ذاته فإن القاعة رقم 7 والتي ستشهد فصول أشغال أولى جلسات محاكمة بوعشرين، ممتلئة عن آخرها، بسبب حضور مجموعة من الشخصيات المعروفة ومن بينهم القيادي بالبيجيدي حامي الدين عبد العلي والبرلمانية والصحافية حنان رحاب، بالإضافة إلى ماريا موكريم والتي ذكر اسمها في ملف بوعشرين.

وأكد ذات المصدر إلى أن عددا من المحاميين، حضروا إلى المحكمة من أجل مؤازرة توفيق بوعشرين خلال جلسة اليوم.