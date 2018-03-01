 هام للمغاربة..أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الخميس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة

عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

عاجل..بعد عودة سعد المجرد للمغرب: شوفو والدة الفرنسية لورا بريول شنو دارت+تفاصيل حصرية

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش يتراجعو | بوليتيك

محامي الدافع عن الضحايا يفجرها: ''عندنا تسجيلات وأشخاص من أسرة بوعشرين كيتاصلوا بأسر الضحايا باش

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة | اقتصاد

سنطرال دانون تحتفل بنسائها في اليوم العالمي للمرأة

بالفيديو.. هذا ما قاله هيرفي رونار عن عيد المرأة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذا ما قاله هيرفي رونار عن عيد المرأة

عاجل..هاذ شي خطير بزاف: انتحار طالب وسط جامعة سلوان بمدينة الناظور والطلبة تخلعو | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير بزاف: انتحار طالب وسط جامعة سلوان بمدينة الناظور والطلبة تخلعو

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

هام للمغاربة..أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الخميس

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 09:20 هام للمغاربة..أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع
هام للمغاربة..أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار وزخات مطرية معتدلة محليا بكل من الريف ومنطقة طنجة واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار وزخات مطرية معتدلة محليا بكل من الريف ومنطقة طنجة واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية.

وستخيم سحب كثيفة على السهول المتواجدة شمال الجديدة والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأطلسين الكبير والمتوسط، وستكون مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية محلية.

وستكون الأجواء غائمة بباقي السهول وسوس وجنوب الأطلس الكبير والمنطقة الشرقية حيث من المحتمل أن تنزل أمطار ضعيفة، فيما ستنتشر كتل ضبابية خلال الصباح فوق السواحل الأطلسية الوسطى والجنوبية، وستخيم على الساحل الأطلسي وعلى السهول الأطلسية الشمالية والوسطى خلال الليلة الموالية.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.
وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الغرب وأحيانا من الجنوب الغربي فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وبمنطقة طنجة والريف والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الشمالية ومن الشمال بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بمنطقة طنجة وسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 8 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بمنطقة طنجة والهضاب العليا الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة سوس، وما بين 23 و28 درجة بالسفوح الجنوبة الشرقية وبالسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور وهائجا بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السهول الأمطار الرياح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إعفاء مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت من منصبه بعد وفاة طفل | مجتمع

إعفاء مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت من منصبه بعد وفاة طفل

منظمات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة تدخل على الخط في قضية توفيق بوعشرين | مجتمع

منظمات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة تدخل على الخط في قضية توفيق بوعشرين

بالصور.. شوفو شحال ديال الحشيش والقرقوبي والكوكايين والأسلحة البيضاء لقاو فطنجة | مجتمع

بالصور.. شوفو شحال ديال الحشيش والقرقوبي والكوكايين والأسلحة البيضاء لقاو فطنجة

صادم وبالأرقام: تحالف ربيع الكرامة يكشف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن واقع المرأة المغربية | مجتمع

صادم وبالأرقام: تحالف ربيع الكرامة يكشف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن واقع المرأة المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هاشنو وقع في أول جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بحضور الضحايا | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

بالفيديو..هاشنو وقع في أول جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بحضور الضحايا

طبيبة أسنان خاصة بنساء ورجال الحموشي..شوفو كيفاش كتشتاغل عن قرب و هذه رسالتها للمرأة في اليوم العالمي للمرأة | خارج البلاطو

طبيبة أسنان خاصة بنساء ورجال الحموشي..شوفو كيفاش كتشتاغل عن قرب و هذه رسالتها للمرأة في اليوم العالمي للمرأة

محامية ضحايا بوعشرين..الملف فيه معطيات و لقطات مُـصورة | خارج البلاطو

محامية ضحايا بوعشرين..الملف فيه معطيات و لقطات مُـصورة

في قلب مستشفى سانية الرمل..هاشنو وقع للمصابين ضحايا حريق مصحة خاصة بتطوان و عدد الحالات وصل إلى 43 مصابا من بينهم امرأة حامل | خارج البلاطو

في قلب مستشفى سانية الرمل..هاشنو وقع للمصابين ضحايا حريق مصحة خاصة بتطوان و عدد الحالات وصل إلى 43 مصابا من بينهم امرأة حامل

﻿

آخر المستجدات

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون
منذ 32 دقيقة

انفــراد..الفنانة المغربية نعيمة سميح مريضة وهاشنو وقع ليها

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة | بووز

شاهد بالفيديو .. لاعب ريال مدريد راموس وسيارته الجديدة

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس | بوليتيك

الأميرة للا مريم تحتفل باليوم العالمي للمرأة بمراكش وهذا ما طالبت به الملك محمد السادس

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذا هو اللي قتل طفلة في مراكش وغتاصبها+تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.