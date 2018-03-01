هام للمغاربة..أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الخميس ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار وزخات مطرية معتدلة محليا بكل من الريف ومنطقة طنجة واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار وزخات مطرية معتدلة محليا بكل من الريف ومنطقة طنجة واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية.

وستخيم سحب كثيفة على السهول المتواجدة شمال الجديدة والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأطلسين الكبير والمتوسط، وستكون مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية محلية.

وستكون الأجواء غائمة بباقي السهول وسوس وجنوب الأطلس الكبير والمنطقة الشرقية حيث من المحتمل أن تنزل أمطار ضعيفة، فيما ستنتشر كتل ضبابية خلال الصباح فوق السواحل الأطلسية الوسطى والجنوبية، وستخيم على الساحل الأطلسي وعلى السهول الأطلسية الشمالية والوسطى خلال الليلة الموالية.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الغرب وأحيانا من الجنوب الغربي فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وبمنطقة طنجة والريف والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الشمالية ومن الشمال بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و19 درجة بمنطقة طنجة وسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 8 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بمنطقة طنجة والهضاب العليا الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ومنطقة سوس، وما بين 23 و28 درجة بالسفوح الجنوبة الشرقية وبالسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور وهائجا بباقي السواحل.