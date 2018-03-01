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استقالة رئيس الاتحاد المكسيكي يربك الملف الثلاثي ويقرب المغرب من كأس العالم 2026

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 07:25 استقالة رئيس الاتحاد المكسيكي يربك الملف الثلاثي ويقرب المغرب من كأس العالم 2026 | سبور
استقالة رئيس الاتحاد المكسيكي يربك الملف الثلاثي ويقرب المغرب من كأس العالم 2026
كشفت تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، أن استقالة ديسيو دي ماريا، رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، أربكت الملف الأمريكي لتنظيم كأس العالم 2026، خاصة وأنه المشرف العام على الملف.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، أن استقالة ديسيو دي ماريا، رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، أربكت الملف الأمريكي لتنظيم كأس العالم 2026، خاصة وأنه المشرف العام على الملف.

وحسب ذات المصادر، فإن دي ماريا كان من الموقعين على ميثاق الشرف، مع رئيسي الاتحادين الأمريكي والكندي، من أجل الترشح لاحتضان مونديال 2026.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن هناك خلافات داخلية، في الاتحاد المكسيكي يمكن أن تكون لها علاقة بملف المونديال الشيء الذي سيساهم من تقريب المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد المكسيكي إن : ليون دي لويسا بلاثاس سيخلف دي ماريا، وسيواصل في الوقت ذاته عمله مشرفا على الإدارة المشتركة لملف الترشيح المشترك للمكسيك لاستضافة مونديال 2026، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا”.

ويشغل دي ماريا المنصب منذ 2015، وكان من بين المتحمسين لتقديم المكسيك لملف الترشح لاحتضان كأس العالم مع أمريكا وكندا.

وأبدت الصحافة الأمريكية ''عدم ثقة'' في ملف الترشح الأمريكي، وذلك بسبب عراقيل كثيرة، قالت إنها ظهرت في الفترة الأخيرة.

وأنهت لجنة ترشح المغرب اشتغالها على جميع ملفات ''بيد بوك''، في انتظار وضع الملف المغربي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' في 16 مارس الجاري.

ورغم الحملة الإعلامية الشرسة التي تشنها أمريكا على المغرب، إلا أن العديد من الخبراء والمحللين يقرون بمصداقية الملف المغربي.

وفي نفس السياق أوضحت صحيفة ''آس'' الإسبانية أن المغرب بات أقرب من أي وقت مضى لاستضافة مونديال 2026، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المثيرة للجدل.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الملف الثلاثي كأس العالم 2026

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