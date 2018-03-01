منظمات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة تدخل على الخط في قضية توفيق بوعشرين ﻿

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء بأنها تتابع باهتمام بالغ محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، حرصا منها على ضمان احترام ضمانات

''شوف تيفي''

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء بأنها تتابع باهتمام بالغ محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، حرصا منها على ضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة المذكورة، أن هناك معطيات يتم ترويجها ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة وغيرها، تقوم بالتشهير والهجوم على طرف ضد آخر، وخاصة الموجه للمشتكيات الضحايا المفترضات، والذي وصل في بعض الحالات إلى حد القذف مساسا بكرامتهن و بمراكزهن القانونية والاجتماعية المشمولة بحماية قانونية وأخلاقية واجتماعية.

وأشار المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه وانطلاقا مما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى الخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الفصول 118 و 119 و 120 من الدستور، فإنه يتعين ضمان مساواة الجميع أمام القضاء سواء ضحايا أو متهمين، و تكريس مبدأ قرينة البراءة، وضمان الحق في الدفاع و جميع شروط المحاكمة العادلة، وعدم الإفلات من العقاب.

وثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الشجاعة و الجرأة التي عبرت عنها مجموعة من الضحايا المفترضات، خاصة وأن مثل هذه الأفعال لم تكن في السابق تخرج للعلن، ودعت جميع من له صلة بالموضوع أفرادا وشخصيات عمومية ومواقع اجتماعية ووسائل إعلام عمومية، إلى التحلي بقيم احترام حقوق الإنسان والقانون الذي يحصر هذه الممارسات ويمنعها، بل يعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان مما يحول دون مساواة الأطراف أمام العدالة.

وعلاقة بقضية بوعشرين، أوضح بيان آخر، وقعت عليه فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجسور ملتقى النساء المغربيات واتحاد العمل النسائي، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، على أنه من حق كل امرأة تتعرض ﻻعتداء جنسي وضغوط كيفما كان نوعها أن لا تصمت عما تتعرض له وأن تتوجه للعدالة لطلب الإنصاف والحماية.

وأدان البيان بشدة كل الحملات الشرسة والسب والقذف الذي تتعرض له المشتكيات والمصرحات في قضية بوعشرين، وهو ما يمس بكرامتهن وخصوصياتهن، مؤكدا تشبثه بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور الذي ينص على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة لكل أطراف القضية والحق في الأمن و السلامة الجسدية.