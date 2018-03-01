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إنشاء جمعية دائرة النساء النشيطات CFA

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 06:51 إنشاء جمعية دائرة النساء النشيطات CFA | اقتصاد
إنشاء جمعية دائرة النساء النشيطات CFA
أُنشئت حديثا جمعية النساء النشيطات وهي شبكة نسائية مهنية تجمع بين النساء الناشطات في مختلف المهن كمساعدات أو مسؤولات في مختلف القطاعات العامة أو الخاصة واللواتي يؤدين هذه الوظائف بالفعل ويتحلى

شوف تيفي

أُنشئت حديثا جمعية النساء النشيطات وهي شبكة نسائية مهنية تجمع بين النساء الناشطات في مختلف المهن كمساعدات أو مسؤولات في مختلف القطاعات العامة أو الخاصة واللواتي يؤدين هذه الوظائف بالفعل ويتحلى أعضاء الجمعية بقيم المشاركة والمرافقة.

وحسب بلاغ من الجمعية توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن استراتيجية CFA تتمثل في تحسين وضع المرأة بشكل عام وفي عالم الشغل على وجه الخصوص، وسوف تعمل على محورين، الحفاظ على حقوق المرأة في مناصب ذات مسؤولية كبرى، وتكوين أولئك اللواتي يواجهن أوضاعا غير مستقرة لتحسين ظروف معيشتهن بشكل عام.

وهكذا فإن النساء اللواتي يكافحن للوصول إلى القمة في معظم المهن بالمغرب ستتم مرافقتهن من خلال العمل الجمعوي.

وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال خطة عمل ودورات تدريبية لصالح النساء في وضعية صعبة وذلك في إطار شراكة مع جمعيات ومنظمات متخصصة من أجل تحسين وضعية المرأة في المغرب بشكل عام.

‫شوف تيفي

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إنشاء جمعية دائرة النساء النشيطات CFA

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