بالصور.. شوفو شحال ديال الحشيش والقرقوبي والكوكايين والأسلحة البيضاء لقاو فطنجة ﻿

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء 6 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء 6 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فقد أوضحت التحريات الأولية، أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا المخدرات، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز 7.402 قرصا من مخدر الإكستازي وريفوتريل، و475 غراما من الكوكايين، و 3 كيلوغرامات من الشيرا، و تسعة (9) سكاكين من أحجام مختلفة وستة (6) موازين كهربائية، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.

وأكدت البلاغ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البلاغ طنجة المخدرات الكوكايين

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