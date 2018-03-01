مثير..صحافية تتهم برلمانيا بالتحرش الجنسي ﻿

اتهمت صحافية تعمل في قناة ''بي بي سي'' البريطانية سياسيا روسيا رفيع المستوى بأنه تحرش بها جنسيا.

''شوف تيفي''

اتهمت صحافية تعمل في قناة ''بي بي سي'' البريطانية سياسيا روسيا رفيع المستوى بأنه تحرش بها جنسيا.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة ''بي بي سي'' يومه الأربعاء، فإن الصحافية الروسية فريدة روستاموفا، تعتبر ثالث صحفية تتهم علنا عضو البرلمان الروسي ليونيد سلوتسكي بارتكاب هذا السلوك غير اللائق.

وأشار الموقع ذاته أن النائب البرلماني الروسي، كذب تلك الاتهامات، وهدد برفع دعوى على الصحافية في المحكمة للإساءة إلى سمعته.

وأكدت القناة البريطانية توفرها على تسجيل صوتي يؤكد تعرض الصحافية المذكورة للتحرش الجنسي، مشيرة إلى أن الصحافية التي تعمل لديها، زارت البرلماني الروسي في مكتبه من أجل إجراء حوار قبل أن تتفاجأ به وهو يتحرش بها جنسيا ويحاول تقبيلها بالقوة.