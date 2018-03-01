مثير..كوكا كولا غادي دير الكحول في منتوجاتها ﻿

قررت شركة ''كوكا كولا'' الأمريكية، إنتاج المشروبات الكحولية لأول مرة في تاريخها، وهو الأمر الذي وصفه ناطق باسم الشركة بالقرار التاريخي.

"شوف تيفي"

قررت شركة "كوكا كولا" الأمريكية، إنتاج المشروبات الكحولية لأول مرة في تاريخها، وهو الأمر الذي وصفه ناطق باسم الشركة بالقرار التاريخي.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة "روسيا اليوم" يومه الأربعاء، فقد وصف ناطق باسم "كوكا كولا" هذا القرار بأنه تاريخي، وقال إن منتوج "كوكا كولا" الجديد يستهدف سوق الكحول في اليابان، حيث تعتزم الشركة غزو حصة لها في سوق كوكتيلات الفواكه "تيوخاي" التي تحتوي على نسبة 5 في المائة من الكحول ويتم إعدادها عادة من المشروبات الروحية القوية والمعطرات والماء الغازي.

وأشار الموقع المذكور إلى أن رئيس فرع شركة "كوكت كولا" في اليابان جورج غاردونيو، سبق له أن أعلن عن نية "كوكا كولا" إنتاج المشروبات الكحولية، مبرزا أن صحيفة " Financial Times " الأمريكية، أكدت أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية بما فيها شركة "كوكا كولا" شهدت في الآونة الأخيرة تقلص المبيعات بسبب انخفاض استهلاك المنتوجات المحتوية على السكر.