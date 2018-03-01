خطير.. سائق حافلة للنقل المدرسي شرمل تلميذ قاصر ﻿

قام سائق حافلة مدرسية تابعة لجماعة أولاد احسين إقليم الجديدة وشخصين آخرين بالاعتداء على تلميذ قاصر يبلغ من العمر 16 سنة يتابع دراستة بقسم السنة التاسعة إعدادي بإعدادية ابن باجة.

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قام سائق حافلة مدرسية تابعة لجماعة أولاد احسين إقليم الجديدة وشخصين آخرين بالاعتداء على تلميذ قاصر يبلغ من العمر 16 سنة يتابع دراستة بقسم السنة التاسعة إعدادي بإعدادية ابن باجة.

وحسب ما كشفه موقع « الجديدة إكسبريس » فإن فصول الواقعة تعود ليوم الأربعاء 28 فبراير المنصرم، حيث عمّد سائق الحافلة على إنزال التلميذ الضحية قبل وصوله إلى منزله بخمسة كيلومترات، لينهال عليه بالشتم رفقة الشخصين الآخرين اللذين جاءا راكبين على متن دراجة نارية وبمجرد وصولهما قاما بإنزال الضحية من سيارة النقل المدرسي أمام أحد المقاهي، ليغادر السائق تاركا الضحية هناك ثم تابع سيره متوجها إلى منزل عائلته، ليجد السائق المذكور يقوم بإيصال التلاميذ إلى منازلهم ولما طلب منه التلميذ أن يوصله إلى منزله رفض ثم نادى هاتفيا على المشتكى بهما ليتناوبوا عليه بالضرب على مستوى الرأس.

ومن جهته، طالب أب الضحية بفتح تحقيق في الموضوع مطالبا بالقبض على الجناة.